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Мартин Шкртел: турецкий чемпионат сильнее российского
Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел считает, что команды в турецком чемпионате показывают более качественный футбол, чем в российском.
"В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига - здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского", - цитирует 32-летнего Шкртела ТАСС.
"В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига - здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского", - цитирует 32-летнего Шкртела ТАСС.
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