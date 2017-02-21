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Мартин Шкртел: турецкий чемпионат сильнее российского

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел считает, что команды в турецком чемпионате показывают более качественный футбол, чем в российском.

"В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига - здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского", - цитирует 32-летнего Шкртела ТАСС.
Теги: Шкртел Фенербахче
Сегодня, 17:13
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№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 17:17) #
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сравнима.. последние года три РПЛ становится все хуже.. поэтому сравнима


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Регистрация: 12.06.2008
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