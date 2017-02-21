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Илья Жигулев: в "Фенербахче" есть звёздные игроки, но мы отталкиваемся от себя

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

"В "Фенербахче" есть звёздные игроки, но мы отталкиваемся от себя. А кто фаворит, посмотрим завтра", - цитирует Жигулева "Чемпионат.сом".

Ответный матч между "Фенербахче" и "Краснодаром" состоится в Стамбуле 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 19:19
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№1 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
А кто такой Жигулев? Не рано ли интервью давать?
Регистрация: 25.10.2016
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