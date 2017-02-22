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"Краснодар" в матче с "Фенербахче" поддержат 30 фанатов из России

На ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар" будут присутствовать 30 фанатов, приехавших из России, сообщает "Чемпионат.сом".

Обстановка в Стамбуле на данный момент очень спокойная.
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 18:38
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