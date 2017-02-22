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Руслан Аджинджал: "Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо

Футболистам "Краснодара" важно справиться с собственными эмоциями и давлением трибун в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", заявил бывший полузащитник краснодарцев, а ныне тренер команды Руслан Аджинджал.

"Немножко тревожно перед второй игрой. "Краснодар" играет в Турции, соперник серьезный. Все прекрасно понимают, какой прием ждет команду в Турции, как болельщики будут яростно поддерживать "Фенербахче". "Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо, и наша команда пройдет дальше. Самое главное, на мой взгляд – психологический момент. "Краснодару" важно справиться с эмоциями и давлением трибун на протяжении всего матча.

В первом матче "Фенербахче" выглядел целостно хорошо, хоть и не создал ни одного момента. "Краснодар" выглядел очень прилично. У команды было несколько моментов, надо было забить еще парочку мячей, и было бы поспокойнее перед сегодняшней игрой", - цитирует Аджинджала "Р-Спорт".
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 19:14
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