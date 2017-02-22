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Иван Данильянц: в ответном матче со "Спартой" у "Ростова" будут играть сильнейшие

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой".

"В первой встрече наши футболисты выглядели хорошо. Стало ли это следствием работы, которую мы проделали, либо следствием мотивации, увидим завтра. Если мы продолжим двигаться так же активно, как и тогда, то уместно говорить о стабильности.

Что касается ротации в предстоящем матче, то ни о каких послаблениях речи не идёт. Будут выступать сильнейшие. Стартовый состав определим завтра. Причём на это не повлияет результат первого матча", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
Теги: Данильянц Ростов Спарта
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В таких играх должны играть сильнейшие . Да и по правде альтернативы для замен большой нету . Только по ходу игры .
Регистрация: 23.09.2016
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