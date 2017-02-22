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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Иван Данильянц: в ответном матче со "Спартой" у "Ростова" будут играть сильнейшие
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой".
"В первой встрече наши футболисты выглядели хорошо. Стало ли это следствием работы, которую мы проделали, либо следствием мотивации, увидим завтра. Если мы продолжим двигаться так же активно, как и тогда, то уместно говорить о стабильности.
Что касается ротации в предстоящем матче, то ни о каких послаблениях речи не идёт. Будут выступать сильнейшие. Стартовый состав определим завтра. Причём на это не повлияет результат первого матча", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
"В первой встрече наши футболисты выглядели хорошо. Стало ли это следствием работы, которую мы проделали, либо следствием мотивации, увидим завтра. Если мы продолжим двигаться так же активно, как и тогда, то уместно говорить о стабильности.
Что касается ротации в предстоящем матче, то ни о каких послаблениях речи не идёт. Будут выступать сильнейшие. Стартовый состав определим завтра. Причём на это не повлияет результат первого матча", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
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