Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Игорь Шалимов: ставили две задачи: не пропустить и при счете 0:0 забить

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Игра сложилась тяжело - мы это и ожидали. Ставили две задачи: не пропустить и при 0:0 забить. Второе получилось, но мы попали под серьезный пресс в концовке первого тайма. В перерыве это поправили, заиграли также как и в начале. Был навал, много длинных передач, борьба - так сложился проход дальше. Было много брака, уверенности не хватало. Для нас это опыт, мы прошли в следующую стадию. Игроки будут становиться сильнее и прибавлять.

Пока не думаем, с кем сыграть в 1/8 финала. Сейчас важно сыграть на Кубок России, сейчас не хочется об этом говорить. Не говорю, что нам было очень сложно противостоять "Фенербахче". У них индивидуально сильные футболисты, но мы ожидали много длинных передач — их и получили", - цитирует Шалимова "Чемпионат.сом".

Спокойствие в котле. "Краснодар" уверенно прошёл "Фенербахче"
Теги: Шалимов Краснодар Фенербахче
Вчера, 22:32
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Седой Россия (Вчера, 22:58) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи в следующем раунде. Честно говоря не верил в Шалимова, но потихоньку переубеждает.
Кстати, МЮ в следующем раунде-интересный вариант и, если не испугаются имени, то могут и выбить саксов


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: кочегар Кубань (Вчера, 22:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dekkaktus
я был бы только рад его увидеть в Краснодаре...

поэтому столько минусов, Удачи


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№4 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 22:48) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
у бамжей некоторых лично на Шалимова зуб до сих пор. щас попритихнуть придётся.
впрочем, этой весной ещё не то будет


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:43) #
  • 0
  •  (2)

Красавцы, как всегда молодец Фёдор - забил, мог ещё забить главное прошли Турков, удачи команде .... Галицкому ,Шалимову , и особенно Фёдору.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Вчера, 22:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: кочегар
епать МЮ

я был бы только рад его увидеть в Краснодаре... а учитывая что у меня абики, а следовательно и приоритет на выкуп мест на ЛЕ, точно на него бы пошел...
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: кочегар Кубань (Вчера, 22:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
епать МЮ


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.