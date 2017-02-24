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Налдо: уже есть опыт игры против "Сельты", и это всегда было непросто
Защитник "Краснодара" Налдо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, на данной стадии российский клуб встретится с "Сельтой".
"Сельта" – хорошая команда, о ее классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде он выбила из Лиги Европы донецкий "Шахтер". Она играет в атакующий футбол, в ее составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти. Нам предстоит очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в самой лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех. У меня уже есть опыт игры против "Сельты" за "Хетафе", и это всегда было непросто. У "Сельты»" – хороший стадион, классные болельщики. Из тех, кто остался в составе команды с тех пор, помимо шведа Гвидетти отмечу датского полузащитника Васса и аргентинского защитника Кабраля.
Но в нашем клубе также собраны исполнители высокого уровня, и я считаю, что "Краснодар" по составу ничем не слабее "Сельты". У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстрировать на поле все лучшее, на что мы способны и выложиться на все 100 процентов, а, может, и чуточку больше. Предыдущие игры с турецким "Фенербахче" тоже были непростыми, впрочем, на этих стадиях легких соперников и не бывает. В общем, мы получили еще один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными", - цитирует игрока официальный сайт российской команды.
"Сельта" – хорошая команда, о ее классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде он выбила из Лиги Европы донецкий "Шахтер". Она играет в атакующий футбол, в ее составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти. Нам предстоит очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в самой лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех. У меня уже есть опыт игры против "Сельты" за "Хетафе", и это всегда было непросто. У "Сельты»" – хороший стадион, классные болельщики. Из тех, кто остался в составе команды с тех пор, помимо шведа Гвидетти отмечу датского полузащитника Васса и аргентинского защитника Кабраля.
Но в нашем клубе также собраны исполнители высокого уровня, и я считаю, что "Краснодар" по составу ничем не слабее "Сельты". У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстрировать на поле все лучшее, на что мы способны и выложиться на все 100 процентов, а, может, и чуточку больше. Предыдущие игры с турецким "Фенербахче" тоже были непростыми, впрочем, на этих стадиях легких соперников и не бывает. В общем, мы получили еще один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными", - цитирует игрока официальный сайт российской команды.
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