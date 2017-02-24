Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Налдо: уже есть опыт игры против "Сельты", и это всегда было непросто

Защитник "Краснодара" Налдо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, на данной стадии российский клуб встретится с "Сельтой".

"Сельта" – хорошая команда, о ее классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде он выбила из Лиги Европы донецкий "Шахтер". Она играет в атакующий футбол, в ее составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти. Нам предстоит очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в самой лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех. У меня уже есть опыт игры против "Сельты" за "Хетафе", и это всегда было непросто. У "Сельты»" – хороший стадион, классные болельщики. Из тех, кто остался в составе команды с тех пор, помимо шведа Гвидетти отмечу датского полузащитника Васса и аргентинского защитника Кабраля.

Но в нашем клубе также собраны исполнители высокого уровня, и я считаю, что "Краснодар" по составу ничем не слабее "Сельты". У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстрировать на поле все лучшее, на что мы способны и выложиться на все 100 процентов, а, может, и чуточку больше. Предыдущие игры с турецким "Фенербахче" тоже были непростыми, впрочем, на этих стадиях легких соперников и не бывает. В общем, мы получили еще один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными", - цитирует игрока официальный сайт российской команды.
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 16:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.