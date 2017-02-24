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Максим Бузникин: "Сельта" достаточно сильный, сложный и интересный соперник

"Сельта" является фаворитом противостояния с "Краснодаром" в 1/8 финала Лиги Европы, достаточно сильным и интересным соперником, играющим в комбинационный футбол, заявил руководитель селекционной службы краснодарского клуба Максим Бузникин.

"С одной стороны, выбирать не приходится, а, с другой - "Сельта" достаточно сильный, сложный и интересный соперник, - сказал Бузникин. - Это совсем другая по организации игры команда, чем "Фенербахче", которая играет в более комбинационный футбол. И сама играет, и дает играть другим. Это будет совсем другой футбол, более сложный. Наверное, "Сельту" можно все же назвать фаворитом пары. Но шансы все же считаю равными - 50 на 50.

Об оптимальной форме игроков "Краснодара" говорить рано, но то, что я увидел в матчах с "Фенербахче", показало - команда готова неплохо. Я думаю, что для выхода в следующую стадию надо хорошо подготовиться к сопернику и решить все те задачи, которые перед командой поставит главный тренер (Игорь Шалимов). Могли достаться и клубы попроще, но не хочу сетовать на жребий. Надо готовиться к тому, кто достался - к "Сельте", - цитирует Бузникина "Р-Спорт".
Теги: Бузникин Краснодар Сельта
Сегодня, 17:42
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А что сетовать..надо готовиться, играть..
Регистрация: 21.11.2016
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