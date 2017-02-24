Пресс-служба УЕФА подшутила над Моуринью после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своем официальном твиттере подшутила над главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой стало известно, что английский клуб за выход в четвертьфинал турнира сыграет с российским "Ростовом".Перед церемонией португальский наставник признался, что не хочет, чтобы его команде достался соперник, на выездной матч с которым придется долго лететь, однако в итоге жеребьевка не смогла удовлетворить "просьбу" специалиста."Пристегните ремни", — посоветовала пресс-служба УЕФА Моуринью по окончании церемонии.