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"Ростов": билеты на матч с "Манчестер Юнайтед" еще не поступили в продажу

"Ростов" обратился к болельщикам с объявлением относительно билетов на матчи 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Встречи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

"Убедительно просим вас не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке билетов. Информация о реализации билетов на игру Лиги Европы появится на наших официальных источниках позднее", – говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:24
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