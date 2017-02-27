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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
"Ростов": билеты на матч с "Манчестер Юнайтед" еще не поступили в продажу
"Ростов" обратился к болельщикам с объявлением относительно билетов на матчи 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Встречи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Ростове-на-Дону.
"Убедительно просим вас не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке билетов. Информация о реализации билетов на игру Лиги Европы появится на наших официальных источниках позднее", – говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".
"Убедительно просим вас не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке билетов. Информация о реализации билетов на игру Лиги Европы появится на наших официальных источниках позднее", – говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".
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