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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Болельщики "Шахтера" сожгли флаг ДНР на матче Лиги Европы c "Сельтой" (видео)

Во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой" (2:0) фанаты украинской команды на трибунах развернули флаг Донецкой народной республики и сожгли его.

После поражения в матче болельщики "Шахтера" избили двух фанатов гостившего клуба, а также сожгли шарф команды из Виго.

Видео можно посмотреть на сайте "Газета.ру"
Теги: Шахтер Сельта
Сегодня, 20:30
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29
(8)
№29 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 21:44) #
  • 0
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online

Что в этом удивительного , и от чего бомбят пуканы, я хз.
Регистрация: 21.12.2016
№28 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
хохлы не удивляют


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№27 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 21:39) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Шахтер мог бы и в Харькове играть...
Регистрация: 6.01.2008
№26 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (2)

Галицию - Польше, остальное - России. Иначе век там порядка не будет.
Регистрация: 12.11.2007
№25 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Во Львове что, спички продают, а презервативы нет?

Луческу продали smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
СБУ расследовал данный инцидент и наградил исполнителей именным оружием.
Регистрация: 20.03.2014
№23 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Это были не болельщики Шахтера. Это укры, болеющие за команду не своего региона, а может даже и страны.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: tuner (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: m7rf_2
По ходу, им без разницы что жечь...

И почему их так много? Во Львове что, спички продают, а презервативы нет?
Регистрация: 29.08.2015
№21 Написал: доктор Хайдер (Сегодня, 21:17) #
  • -6
  •  (8)
online

молодцы!!!....


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я снова начал есть!...
Регистрация: 13.02.2017
№20 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rfgbnfy
Даже странно почему они ещё команду не переименовали?

Так еще в 2014 по всему Донецку висели листовки - "Шахтер - Донецк, а ШахтАрь - Львив!" smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№19 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
шахтер давно уже фк львов

Да нет... просто "Rinat Ahmetov Club"...
Регистрация: 24.09.2013
№18 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:13) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А Черное море кто копал?

Не, ну это стыдно не знать
Регистрация: 21.12.2010
№17 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rfgbnfy
Откуда во Львове болельщики Шахтёра????

А Черное море кто копал?
Регистрация: 19.03.2010
№16 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 21:06) #
  • +5
  •  (7)
online

Даже странно почему они ещё команду не переименовали?
Откуда во Львове болельщики Шахтёра????
Регистрация: 25.07.2016
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:04) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во, есть повод создать настоящий ШАХТЁР(Донецк)!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Из Бухареста

Понятно, в Львове у него был просто схрон


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:55) #
  • +6
  •  (8)
online

Цитата: m7rf_2
По ходу, им без разницы что жечь...

Самое страшное, что им без разницы и кого жечь....
Регистрация: 28.12.2015
№12 Написал: 120220 (Сегодня, 20:51) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Урал»
Люди в масках, это трусы работающие по заказу.
Регистрация: 29.07.2008
№11 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:50) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Лживая насквозь страна, как может львовский клуб называться шахтёром, там есть шахты? Правильно будет - львовские бандерлоги. И эмблему поменять на обезьяну с гранатой.
Регистрация: 29.10.2010
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:49) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
А, но тренер у вас типа из Донецка? Или тоже все-таки из Львова?

Из Бухареста, насколько мне известно.
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:48) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
По ходу, им без разницы что жечь...
Регистрация: 11.06.2016
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:47) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Дебилы-пироманы.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
это были люди Путина


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:45) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Может все-таки люди сидящие на хозяйской трибуне. Были ли это настоящие болельщики большой вопрос.

Естественно, нет: настоящие болельщики "Шахтёра" сейчас либо в Новороссии, либо в России. Во Львове могут быть только такие больеьщики "Шахтёра", как по аналогии в Краснодаре фанаты "Зенита" или, например, в Воронеже фанаты "Спартака". Это равносильно коммунисту в фашистской германии, болеющего за Шальке04. Эдакий жареный лёд, безалкогольная водка или баба, но с членом.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:42) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Чтобы внести ясность - матч проходил во Львове.

А, но тренер у вас типа из Донецка? Или тоже все-таки из Львова? laughing Чтоб внести ясность...


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:41) #
  • +7
  •  (15)
online

Ну понятно же, что это не болельщики Шахтера....- это больные из шайки Яроша...- проститутки подставные...
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«МЮ»
Может все-таки люди сидящие на хозяйской трибуне. Были ли это настоящие болельщики большой вопрос.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:38) #
  • +12
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
шахтер давно уже фк львов
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:36) #
  • +12
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чтобы внести ясность - матч проходил во Львове.
Регистрация: 19.03.2010
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