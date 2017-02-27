Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Болельщики "Шахтера" сожгли флаг ДНР на матче Лиги Европы c "Сельтой" (видео)
Во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой" (2:0) фанаты украинской команды на трибунах развернули флаг Донецкой народной республики и сожгли его.
После поражения в матче болельщики "Шахтера" избили двух фанатов гостившего клуба, а также сожгли шарф команды из Виго.
Видео можно посмотреть на сайте "Газета.ру"
После поражения в матче болельщики "Шахтера" избили двух фанатов гостившего клуба, а также сожгли шарф команды из Виго.
Видео можно посмотреть на сайте "Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.