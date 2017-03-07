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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Кристиан Нобоа: главное - не позволить "Манчестеру" забить в первом матче

Футболисты "Ростова" выйдут на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" с мыслью о победе, заявил полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа.

"Манчестер Юнайтед" – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное - не позволить "Манчестеру" забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.

Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже. Мы уже играли против таких команд, как "Бавария", "Атлетико" Мадрид, "Аякс". Я думаю, с "Манчестером" у нас должно получиться интересное противостояние, надеюсь, что нам хватит сил и везения. Когда встречаешься с таким противником, хочется показать свой уровень", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
Теги: Нобоа Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:29
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(1)
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:21) #
  • +1
  •  (1)

Вся Россия будет болеть за Папу Ростов-на-Дону.Удачи и ФАРТА РЕБЯТА.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Будет воля к победе, будет и победа! Удачи Ростов!
Регистрация: 14.08.2010
№2 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (3)

Дай Бог вам удачи, МУЖИКИ!! Загадывать, что получится в итоге не будем . Скоро все сами увидим . Весь город живет этим предстоящим матчем .И наверное не только ростовчане желают вам победы .
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Ростов , кулаки за вас держу...
Регистрация: 21.11.2016
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