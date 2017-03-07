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Кристиан Нобоа: главное - не позволить "Манчестеру" забить в первом матче
Футболисты "Ростова" выйдут на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" с мыслью о победе, заявил полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа.
"Манчестер Юнайтед" – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное - не позволить "Манчестеру" забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.
Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже. Мы уже играли против таких команд, как "Бавария", "Атлетико" Мадрид, "Аякс". Я думаю, с "Манчестером" у нас должно получиться интересное противостояние, надеюсь, что нам хватит сил и везения. Когда встречаешься с таким противником, хочется показать свой уровень", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
"Манчестер Юнайтед" – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное - не позволить "Манчестеру" забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.
Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже. Мы уже играли против таких команд, как "Бавария", "Атлетико" Мадрид, "Аякс". Я думаю, с "Манчестером" у нас должно получиться интересное противостояние, надеюсь, что нам хватит сил и везения. Когда встречаешься с таким противником, хочется показать свой уровень", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
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