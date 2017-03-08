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Игорь Гамула: поле на стадионе "Олимп-2" вполне приемлемое
Тренер молодежки "Ростова" Игорь Гамула считает, что поле на стадионе "Олимп 2" вполне приемлемое.
"Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое. Конечно, для таких команд, как "Манчестер", подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте. Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что "Ростов" тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всеx", - цитирует Гамулу "Спорт-Экспресс".
"Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое. Конечно, для таких команд, как "Манчестер", подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте. Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что "Ростов" тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всеx", - цитирует Гамулу "Спорт-Экспресс".
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