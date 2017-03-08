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Сергей Андреев: может, вирус какой поразил газон на "Олимпе-2"
Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев высказался о состоянии газона на стадионе "Олимп-2" в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед".
"Я видел игру с "Томью" и удивился состоянию газона. Что-то с ним произошло, ведь в матче со "Спартой" поляна была в очень приличном состоянии.
Не знаю, что случилось – может, вирус какой поразил траву. В феврале к покрытию вопросов не было ни у кого. Играть в Ростове точно можно", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
"Я видел игру с "Томью" и удивился состоянию газона. Что-то с ним произошло, ведь в матче со "Спартой" поляна была в очень приличном состоянии.
Не знаю, что случилось – может, вирус какой поразил траву. В феврале к покрытию вопросов не было ни у кого. Играть в Ростове точно можно", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
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