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Илья Жигулев: "Сельта" - типично испанская команда

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев высоко оценил атакующую силу "Сельты", которая является соперником российского клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

"Сельта" - типично испанская команда, сильная позиционной атакой. Ее футболисты прекрасно оснащены технически, любой из них может доставить неприятности нашей обороне. Уверен, на сражение с нами соперник настроится самым серьезным образом и постарается реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение в чемпионате", - цитирует Жигулева пресс-служба УЕФА.
Теги: Жигулев Сельта Краснодар
Сегодня, 17:21
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