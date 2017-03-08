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Иван Данильянц: "Ростову" в матче с "МЮ" хорошо бы забить и не пропустить
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
"Мне приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов "Манчестер". Там собраны футболисты, которые могут быть опасны. Завтра на трибунах будет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском "не забивай".
Для нас матчи против всех соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы были самыми важными матчами нашего сезона. Матч против "Манчестера" будет таким же. Мастерство всех наших соперников было выше, чем наше. Мы и раньше говорили, что нам необходимо приобретать опыт, бороться на высоком уровне. Это же предстоит и завтра.
Хорошо было бы и забить, и не пропустить завтра. Это соединение нас больше бы устроило. Но матч состоит из двух встреч – так было со "Спартой" и "Андерлехтом", когда играли с не самым хорошим раскладом. В этом большом противостоянии важно не пропустить. Если удастся забить – будет очень хорошо", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
"Мне приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов "Манчестер". Там собраны футболисты, которые могут быть опасны. Завтра на трибунах будет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском "не забивай".
Для нас матчи против всех соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы были самыми важными матчами нашего сезона. Матч против "Манчестера" будет таким же. Мастерство всех наших соперников было выше, чем наше. Мы и раньше говорили, что нам необходимо приобретать опыт, бороться на высоком уровне. Это же предстоит и завтра.
Хорошо было бы и забить, и не пропустить завтра. Это соединение нас больше бы устроило. Но матч состоит из двух встреч – так было со "Спартой" и "Андерлехтом", когда играли с не самым хорошим раскладом. В этом большом противостоянии важно не пропустить. Если удастся забить – будет очень хорошо", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
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