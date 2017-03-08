Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Иван Данильянц: "Ростову" в матче с "МЮ" хорошо бы забить и не пропустить

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Мне приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов "Манчестер". Там собраны футболисты, которые могут быть опасны. Завтра на трибунах будет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском "не забивай".

Для нас матчи против всех соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы были самыми важными матчами нашего сезона. Матч против "Манчестера" будет таким же. Мастерство всех наших соперников было выше, чем наше. Мы и раньше говорили, что нам необходимо приобретать опыт, бороться на высоком уровне. Это же предстоит и завтра.

Хорошо было бы и забить, и не пропустить завтра. Это соединение нас больше бы устроило. Но матч состоит из двух встреч – так было со "Спартой" и "Андерлехтом", когда играли с не самым хорошим раскладом. В этом большом противостоянии важно не пропустить. Если удастся забить – будет очень хорошо", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
Теги: Данильянц Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:31
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
да, и в Англии в ничейку сгонять


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.