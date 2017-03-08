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Игорь Шалимов: Смолов в четверг пройдет МРТ
Форвард "Краснодара" Федор Смолов пройдет МРТ по поводу травмы в четверг, сообщил накануне матча с "Сельтой" в Лиге Европы главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.
"Пока точно не знаем, что с ним, завтра будет МРТ. Есть двое, кто может его заменить. Федор - потеря, наш лучший бомбардир, тем более по нашей игре, центральный нападающий - ключевая позиция, через нее идет много игры. Его сменщик должен сыграть правильно и помочь полузащите", - цитирует Шалимова ТАСС.
"Пока точно не знаем, что с ним, завтра будет МРТ. Есть двое, кто может его заменить. Федор - потеря, наш лучший бомбардир, тем более по нашей игре, центральный нападающий - ключевая позиция, через нее идет много игры. Его сменщик должен сыграть правильно и помочь полузащите", - цитирует Шалимова ТАСС.
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