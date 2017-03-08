Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Валерий Карпин показал средний палец испанскому журналисту

После предматчевой пресс-конференции "Краснодара" в Виго в зале появился Валерий Карпин в компании с телекомментатором Константином Геничем. Карпин пообщался с главным тренером "быков" Игорем Шалимовым и коротко ответил на вопросы испанского журналиста.

Но на последний из них – о том, какой команде он будет желать победы, – бывший футболист "Сельты" не стал отвечать. Вместо ответа Карпин с улыбкой показал журналисту средний палец и удалился. Впрочем, его действия не носили никакого негативного характера – это было общение старых знакомых, и после жеста оба улыбнулись друг другу.

Валерий Карпин показал средний палец испанскому журналисту


"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Сельта Краснодар
Сегодня, 22:03
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сангрии налопался ....
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (4)

Бухой. Смотрите на карман - только нетрезвый человек так резко рвет руку из кармана, что выворачивает его с мясом. Ну и конечно средний палец - шутка на так себе, на пару раз принять в табло.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: manatee
На фото Карп как будто под "шафе". Смелым стал.

Жену поздравлял...))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вместо ответа Карпин с улыбкой показал журналисту средний палец и удалился. Впрочем, его действия не носили никакого негативного характера – это было общение старых знакомых, и после жеста оба улыбнулись друг другу.

Это да. Я тоже всегда показываю своим друзьям фак, когда прощаюсь. Такой дружеский жест. Да, СЭ, да.
По ходу на Матч ТВ берут одно быдло...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На фото Карп как будто под "шафе". Смелым стал.
Регистрация: 16.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.