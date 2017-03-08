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Игорь Шалимов: недостаток опыта не помешает "Краснодару"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".

"Газинский прилетел с командой в Испанию и будет завтра играть. Мамаев? Психологически и физически он готов, но есть еще игровая практика. Мы надеемся, что завтра он выйдет на замену.

В таких матчах опыт нужен, и через такие игры он приобретается. Но не думаю, что это нам может сильно помешать. Команда готова и психологически, и физически, так что фактор опыта не скажется. Мы рассчитываем на положительный результат.

Мы сейчас играем через три дня на четвертый, так что об усталости говорить пока не стоит, тем более сейчас восстановились несколько игроков. Усталость может прийти позже, хотя в конце прошлого года мы играли и через два дня на третий и через три на четвертый, и ее не было", - цитирует Шалимова ТАСС.
Теги: Шалимов Краснодар Сельта
Вчера, 22:33
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4
(1)
№4 Написал: vladdd KLD (Вчера, 23:40) #
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  •  (2)
online

Напрягает отсутствие Смолова, травма Газинского и Каборе. Непонятно в какой форме Измайлов и сыграет ли. Аналогичная тревога за Мамаева. Короче, не в боевом составе подходят. Удача будет очень нужна.
Регистрация: 5.05.2009
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а зачем Краснодару Шалимов?
Неужели лучше Кононова?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Вчера, 22:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В равных условиях ,Сельта тоже далеко не еврокубковый боец.Плохо что Смолов и Каборе играть не будут. Это огромные потери.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:36) #
  • +2
  •  (4)

Удачи, Быки!!!
Регистрация: 28.12.2015
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