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Игорь Шалимов: недостаток опыта не помешает "Краснодару"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".
"Газинский прилетел с командой в Испанию и будет завтра играть. Мамаев? Психологически и физически он готов, но есть еще игровая практика. Мы надеемся, что завтра он выйдет на замену.
В таких матчах опыт нужен, и через такие игры он приобретается. Но не думаю, что это нам может сильно помешать. Команда готова и психологически, и физически, так что фактор опыта не скажется. Мы рассчитываем на положительный результат.
Мы сейчас играем через три дня на четвертый, так что об усталости говорить пока не стоит, тем более сейчас восстановились несколько игроков. Усталость может прийти позже, хотя в конце прошлого года мы играли и через два дня на третий и через три на четвертый, и ее не было", - цитирует Шалимова ТАСС.
"Газинский прилетел с командой в Испанию и будет завтра играть. Мамаев? Психологически и физически он готов, но есть еще игровая практика. Мы надеемся, что завтра он выйдет на замену.
В таких матчах опыт нужен, и через такие игры он приобретается. Но не думаю, что это нам может сильно помешать. Команда готова и психологически, и физически, так что фактор опыта не скажется. Мы рассчитываем на положительный результат.
Мы сейчас играем через три дня на четвертый, так что об усталости говорить пока не стоит, тем более сейчас восстановились несколько игроков. Усталость может прийти позже, хотя в конце прошлого года мы играли и через два дня на третий и через три на четвертый, и ее не было", - цитирует Шалимова ТАСС.
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