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Равиль Сабитов: игра в Ростове была превосходной

Бывший тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов рассказал, какие факторы повлияли на ход игры 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" - "Манчестер Юнайтед".

"Игра была превосходной. "Ростов" показал свой потенциал в этом матче и достойно смотрелся против грозного английского соперника. Противостояние тренеров показало, что наша тренерская школа ни в чём не уступает европейской. Но я абсолютно согласен с Моуринью, который перед матчем сетовал на то, что поле не в идеальном состоянии. Конечно, в футболе есть внешние факторы, которые влияют на результат игры — это и состояние поля, и погодные условия, кубковая это игра или игра чемпионата. Но это ни в коем случае не должно уменьшать заслуги "Ростова", который смотрелся очень достойно", - цитирует Сабитова НСН.
Вчера, 23:19
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:27) #
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Согласен,Ростов играл здорово как говорил Н,П, СТАРОСТИН проиграть можно всё ...кроме чести, Сила и Честь у РОСТОВА есть ...такую команду нужно сохранить, подумайте ОЛИГАРХИ так называемые Всей РОССИИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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