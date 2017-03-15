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Маруан Феллайни: участие в Лиге Европы для нас важно не меньше АПЛ
"Манчестер Юнайтед" со всей серьезностью относится к участию в Лиге Европы, заявил полузащитник команды Маруан Феллайни.
"Мы очень серьезно относимся к предстоящему матчу. Участие в Лиге Европы для нас важно не меньше премьер-лиги, поскольку победа в этом турнире позволит нам в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. И клуб, и болельщики ждут от нас, что мы будем участвовать в этом турнире, поэтому нам надо использовать любой шанс", - цитирует Феллайни ТАСС.
"Мы очень серьезно относимся к предстоящему матчу. Участие в Лиге Европы для нас важно не меньше премьер-лиги, поскольку победа в этом турнире позволит нам в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. И клуб, и болельщики ждут от нас, что мы будем участвовать в этом турнире, поэтому нам надо использовать любой шанс", - цитирует Феллайни ТАСС.
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