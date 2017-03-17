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Виктор Гусев: российские клубы достойно выступили в Лиге Европы

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

"Наши команды достойно выступили в Лиге Европы, хотя бы потому, что мы поднялись в рейтинге и это позволит нам получить три места в Лиге чемпионов. Да и сами результаты вызывают уважение", — цитирует Гусева НСН.

Последние представители России выбыли из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. "Краснодар" уступил "Сельте", а "Ростов" — "Манчестер Юнайтед".
Теги: Гусев
Сегодня, 20:10
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(2)
№3 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 20:48) #
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М. Нагульнов - человек, который был готов расстрелять детей и стариков ради революции..(Поднятая целина...) Любой такой человек - дебил. Таких надо игнорировать, если не помогает - уничтожать.
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:41) #
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  •  (2)

совсем дурак...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 20:13) #
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  •  (4)

Перечислите всех поименно , достойно выступивших ))))
Регистрация: 25.02.2017
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