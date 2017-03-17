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Жозе Моуринью: в Ростове я чувствовал себя безопасно и комфортно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от России после противостояния с "Ростовом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"На мой взгляд, в России все было чудесно, не считая газона на стадионе. "Ростов" хорошо относился к нам, люди в отеле и в аэропорту были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал себя безопасно и комфортно", — цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ростов
Вчера, 23:02
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4
(1)
№4 Написал: Прастой как (Сегодня, 00:00) #
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online

Цитата: Manowar
Цитата: Прастой как
Видели вашу прогулку по набережной в окружении трех десятков спецов и фсб

От куда ? Из Киева ?! laughing

я живу на Ларина у меня знакомый был у них переводчиком. эх земеля земеля
Регистрация: 6.03.2017
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:46) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Прастой как
Видели вашу прогулку по набережной в окружении трех десятков спецов и фсб

От куда ? Из Киева ?! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Прастой как (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (2)
online

Видели вашу прогулку по набережной в окружении трех десятков спецов и фсб
Регистрация: 6.03.2017
№1 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Алания»
heart_eyes bowtie
Да мы все джентльмены!
Регистрация: 3.05.2015
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