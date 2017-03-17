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Андрей Созин: будет очень жаль, если "Ростов" не выйдет в еврокубки на следующий сезон

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

"Дойти до весенней части еврокубков — это дорогого стоит, поэтому можно сказать, что "Краснодар" и "Ростов" сыграли на максимуме. Ростовчане провели сверхудачный первый еврокубковый сезон, в котором были и прекрасные матчи, и громкие победы. Город узнал, что такое матчи и с "Баварией", и с "Атлетико", и с "МЮ".

С натяжкой оценку "удовлетворительно" можно поставить "Зениту": всё-таки они должны были дойти хотя бы до 1/8. Знаю из достоверных источников, что они были абсолютно уверены, что пройдут "Андерлехт" — у них даже в бюджете были прописаны затраты на следующие этапы. Но в футболе не бывает случайностей.

ЦСКА, к сожалению, можно поставить лишь неудовлетворительно. С одной стороны, конечно, хорошо, что команда почти каждый сезон играет в Лиге чемпионов. Но, с другой, они никогда не выходят из группы, а это говорит о том, что пора делать какие-то выводы и что-то предпринимать.

Мне будет очень жаль, если "Ростов" по окончании сезона не попадёт в зону еврокубков. Вроде бы у них всё начинает налаживаться с финансированием, да и стадион скоро будет готов, но, к сожалению, пока неизвестно, как они закончат. Зато попадает "Спартак". Думаю, они в летнее трансферное окно усилятся к Лиге чемпионов. Хотелось бы верить, что они будут на 100% готовы к выступлениям в еврокубках, потому что давно мы не видели "Спартак" на таком уровне", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Ростов Краснодар Зенит
Вчера, 23:48
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:58) #
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Если Мужики будут биться в первенстве РФПЛ так же как в матче с М,Ю ...ТО ВЫХОД В еврокубки не проблема для них,но сразу вопрос -а состав на следующий год..а Курбан Бекиевич останется...а руководители области наконец то повернут своё лицо к Футбольному клубу а котором узнала вся Европа и зауважала.... как эти люди не понимают что Ростов ...стало ИМЕНЕМ НАРИЦАТЕЛЬНЫМ.ТЕПЕРЬ ЭТО БРЕНД. РОСТОВ......ЭТО РЕКЛАМА ,ЭТО АФИША,СБОРЫ НАКОНЕЦ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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