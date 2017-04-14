Райан Бабель назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабель признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования.Нидерландский футболист, ставший автором единственного гола "Бешикташа" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Лионом", набрал 34% голосов болельщиков. Вторым по итогам опроса стал хавбек "Аякса" Дави Классен, отметившийся дублем в матче с "Шальке-04", третьим — полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян, который забил единственный гол манкунианцев в игре с "Андерлехтом".