УЕФА открыл дисциплинарное дело о беспорядках на матче "Лион" - "Бешикташ"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении "Лиона" и "Бешикташа" за беспорядки болельщиков в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.Перед самым началом игры большому количеству болельщиков "Лиона" пришлось покинуть трибуны из-за турецких фанатов, которые запускали петарды с верхних ярусов. В течение дня в Лионе также происходили фанатские столкновения между французскими и турецкими болельщиками.