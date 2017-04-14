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УЕФА открыл дисциплинарное дело о беспорядках на матче "Лион" - "Бешикташ"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении "Лиона" и "Бешикташа" за беспорядки болельщиков в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.

Перед самым началом игры большому количеству болельщиков "Лиона" пришлось покинуть трибуны из-за турецких фанатов, которые запускали петарды с верхних ярусов. В течение дня в Лионе также происходили фанатские столкновения между французскими и турецкими болельщиками.

"Газета.ру"
Теги: Лион Бешикташ
Сегодня, 22:50
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