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В Нигерии во время просмотра матча "МЮ" - "Андерлехт" погибли 30 человек

Во время просмотра ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом" погибли 30 человек.

В городе Калабар в Нигерии на здание, в котором был расположен просмотровый центр, упал электрический кабель, что привело к смерти зрителей.

"Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера", — сказано в твиттере манкунианцев.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:00
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