В Нигерии во время просмотра матча "МЮ" - "Андерлехт" погибли 30 человек

Во время просмотра ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом" погибли 30 человек.В городе Калабар в Нигерии на здание, в котором был расположен просмотровый центр, упал электрический кабель, что привело к смерти зрителей."Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера", — сказано в твиттере манкунианцев.