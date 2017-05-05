Бертран Траоре признан игроком недели в Лиге Европы

Нападающий амстердамского "Аякса" Бертран Траоре назван игроком недели в Лиге Европы.Форвард голландского клуба набрал 90% голосов болельщиков.Ранее сообщалось, что за звание игрока недели Лиги Европы с Траоре поспорит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.