Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Бертран Траоре признан игроком недели в Лиге Европы

Нападающий амстердамского "Аякса" Бертран Траоре назван игроком недели в Лиге Европы.

Форвард голландского клуба набрал 90% голосов болельщиков.

Ранее сообщалось, что за звание игрока недели Лиги Европы с Траоре поспорит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.