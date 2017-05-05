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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
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Бертран Траоре признан игроком недели в Лиге Европы
Нападающий амстердамского "Аякса" Бертран Траоре назван игроком недели в Лиге Европы.
Форвард голландского клуба набрал 90% голосов болельщиков.
Ранее сообщалось, что за звание игрока недели Лиги Европы с Траоре поспорит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
"Газета.ру"
Форвард голландского клуба набрал 90% голосов болельщиков.
Ранее сообщалось, что за звание игрока недели Лиги Европы с Траоре поспорит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
"Газета.ру"
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