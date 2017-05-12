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Победа "Лиона" увеличила отрыв Франции от России в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Лиона" над "Аяксом" в ответом полуфинальном матче Лиги Европы позволила Франции увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает ТАСС.

В четверг "Лион на своем поле обыграл голландский "Аякс" со счетом 3:1, но не смог пробиться в финал Лиги Европы, так как на выезде французы проиграли со счетом 1:4. Ранее "Монако", представляющий Францию в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов проиграл "Ювентусу" (0:2, 1:2) и не принес очков Франции.

Суммарный коэффициент Франции, занимающей в таблице пятое место, теперь составляет 56,665 балла. Расположившаяся строчкой ниже Россия, чьи клубы завершили выступление на стадии 1/8 финала Лиги Европы, по итогам сезона останется с 50,532 балла.
Теги: Лион
Сегодня, 06:27
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