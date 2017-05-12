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В воротах "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы будет стоять Ромеро

Главный тренер "Манчестер Юанйтед" Жозе Моуринью заявил, что в финальном матче Лиги Европы против "Аякса" сыграет аргентинский вратарь манкунианцев Серхио Ромеро.

"Ромеро и де Хеа — два фантастических вратаря. Я никогда в своей карьере не видел, чтобы два голкипера настолько дружили друг с другом. Вратари всегда соперничают, особенно на таком уровне. Мы же говорим о голкиперах сборной Аргентины и Испании, но они являются друзьями и всегда поддерживают друг друга.

Думаю, будет справедливо, если Ромеро сыграет в финале. Давид дважды играл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Это значит, если мы выиграем трофей, он тоже получит медаль. Если никаких проблем не будет, Серхио сыграет в финале", — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:11
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