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В воротах "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы будет стоять Ромеро
Главный тренер "Манчестер Юанйтед" Жозе Моуринью заявил, что в финальном матче Лиги Европы против "Аякса" сыграет аргентинский вратарь манкунианцев Серхио Ромеро.
"Ромеро и де Хеа — два фантастических вратаря. Я никогда в своей карьере не видел, чтобы два голкипера настолько дружили друг с другом. Вратари всегда соперничают, особенно на таком уровне. Мы же говорим о голкиперах сборной Аргентины и Испании, но они являются друзьями и всегда поддерживают друг друга.
Думаю, будет справедливо, если Ромеро сыграет в финале. Давид дважды играл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Это значит, если мы выиграем трофей, он тоже получит медаль. Если никаких проблем не будет, Серхио сыграет в финале", — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.
"Газета.ру"
"Ромеро и де Хеа — два фантастических вратаря. Я никогда в своей карьере не видел, чтобы два голкипера настолько дружили друг с другом. Вратари всегда соперничают, особенно на таком уровне. Мы же говорим о голкиперах сборной Аргентины и Испании, но они являются друзьями и всегда поддерживают друг друга.
Думаю, будет справедливо, если Ромеро сыграет в финале. Давид дважды играл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Это значит, если мы выиграем трофей, он тоже получит медаль. Если никаких проблем не будет, Серхио сыграет в финале", — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.
"Газета.ру"
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