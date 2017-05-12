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УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Лиона", "Аякса", "МЮ" и "Сельты"
УЕФА открыл дисциплинарные дела по ответным полуфиналам Лиги Европы между "Лионом" и "Аяксом" и между "Манчестер Юнайтед" и "Сельтой".
Болельщики "Лиона" бросали на поле посторонние предметы, жгли файеры и находились на территории поля. Фанаты "Аякса" нанесли ущерб стадиону. Против клубов открыты дисциплинарные дела, сообщается на официальном сайте УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" может быть наказан за задержку старта матча. Кроме того, УЕФА рассмотрит удаления защитника манкунианцев Эрика Байи и игрока "Сельты" Факундо Ронкальи. Решение по делу будет принято 20 июля.
"Газета.ру"
Болельщики "Лиона" бросали на поле посторонние предметы, жгли файеры и находились на территории поля. Фанаты "Аякса" нанесли ущерб стадиону. Против клубов открыты дисциплинарные дела, сообщается на официальном сайте УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" может быть наказан за задержку старта матча. Кроме того, УЕФА рассмотрит удаления защитника манкунианцев Эрика Байи и игрока "Сельты" Факундо Ронкальи. Решение по делу будет принято 20 июля.
"Газета.ру"
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