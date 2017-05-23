Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Жозе Моуринью: все жители Манчестера сплотятся вместе как один

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выступил с заявлением о произошедшем 23 мая теракте на стадионе "Манчестер Арена".

"Мы все очень опечалены из-за трагических событий, произошедших вчера вечером. Мы не можем выбросить из наших умов и сердец жертв и их семьи. У нас есть работа — мы отправимся в Швецию, чтобы выполнить ее. Жаль, что мы не можем лететь в состоянии счастья, в котором всегда пребываем перед большим матчем. Я знаю, даже за это короткое время, что я здесь, жители Манчестера сплотятся вместе как один", — приводит его слова официальный сайт "красных дьяволов".

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.