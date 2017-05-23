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Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания

Финальный матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего 23 мая в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, будет значительно сокращена церемония открытия матча.

24 мая в финале Лиги Европы в Стокгольме сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Аякс".

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Аякс
Сегодня, 21:34
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