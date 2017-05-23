Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания

Финальный матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего 23 мая в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Кроме того, будет значительно сокращена церемония открытия матча.24 мая в финале Лиги Европы в Стокгольме сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Аякс".