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Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания
Финальный матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего 23 мая в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кроме того, будет значительно сокращена церемония открытия матча.
24 мая в финале Лиги Европы в Стокгольме сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Аякс".
"Газета.ру"
Кроме того, будет значительно сокращена церемония открытия матча.
24 мая в финале Лиги Европы в Стокгольме сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Аякс".
"Газета.ру"
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