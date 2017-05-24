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"Аякс" выставил самый молодой состав в истории еврокубковых финалов

Средний возраст футболистов "Аякса", которые появятся на поле с первых минут в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", составляет 22 года 282 дня. Это самый юный "старт" в истории финалов еврокубков.

Еще один рекорд молодости установил Маттейс де Лигт. Защитник в возрасте 17 лет 285 дней станет самым молодым участником финала еврокубка.

"СЭ"
Сегодня, 21:41
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