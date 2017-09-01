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"Зенит" включил Артема Дзюбу в заявку на Лигу Европы

"Зенит" опубликовал на официальном сайте заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Сине-бело-голубые направили в УЕФА список игроков для участия в матчах осенней стадии турнира.

В список "А" вошли 25 футболистов:

Голкиперы

99 Андрей Лунев
1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков

Защитники

2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
30 Эмануэль Маммана
23 Миха Мевля
50 Максим Карпов
25 Иван Новосельцев
19 Игорь Смольников
3 Денис Терентьев
18 Юрий Жирков

Полузащитники

21 Александр Ерохин
8 Матиас Краневиттер
88 Дмитрий Богаев
16 Кристиан Нобоа
14 Далер Кузяев
5 Леандро Паредес
10 Эмилиано Ригони
17 Олег Шатов

Нападающие

11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
7 Дмитрий Полоз
Теги: Зенит
Сегодня, 21:06
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(0)
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:25) #
  • -1
  •  (3)

Включили что бы в раздевалке болаболил! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:12) #
  • -2
  •  (2)
online

Дзюбиньо вроде в последнем матче защитника играл, ему в защите в данный момент более комфортно smile
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: молоковоз (Сегодня, 21:11) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Skyline
а что не должен был включать?

просто много говорили,что он уходит с команды
Регистрация: 1.10.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а что не должен был включать?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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