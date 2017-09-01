"Зенит" включил Артема Дзюбу в заявку на Лигу Европы

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В список "А" вошли 25 футболистов:
Голкиперы
99 Андрей Лунев
1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
Защитники
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
30 Эмануэль Маммана
23 Миха Мевля
50 Максим Карпов
25 Иван Новосельцев
19 Игорь Смольников
3 Денис Терентьев
18 Юрий Жирков
Полузащитники
21 Александр Ерохин
8 Матиас Краневиттер
88 Дмитрий Богаев
16 Кристиан Нобоа
14 Далер Кузяев
5 Леандро Паредес
10 Эмилиано Ригони
17 Олег Шатов
Нападающие
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
7 Дмитрий Полоз
В список "А" вошли 25 футболистов:
Голкиперы
99 Андрей Лунев
1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
Защитники
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
30 Эмануэль Маммана
23 Миха Мевля
50 Максим Карпов
25 Иван Новосельцев
19 Игорь Смольников
3 Денис Терентьев
18 Юрий Жирков
Полузащитники
21 Александр Ерохин
8 Матиас Краневиттер
88 Дмитрий Богаев
16 Кристиан Нобоа
14 Далер Кузяев
5 Леандро Паредес
10 Эмилиано Ригони
17 Олег Шатов
Нападающие
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
7 Дмитрий Полоз
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