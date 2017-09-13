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Сергей Андреев: зарплата любого игрока "Зенита" больше, чем весь бюджет "Вардара"

Бывший главный тренер "Вардара" Сергей Андреев не решился назвать македонскую команду фаворитом группы Лиги Европы, в которую также попали "Реал Сосьедад", "Зенит" и "Русенборг".

"Фаворитом группы можно назвать "Реал Сосьедад" или "Зенит". Даже с некоторой натяжкой "Русенборг". Но не "Вардар". Зарплата любого игрока "Зенита" больше, чем весь бюджет "Вардара". Да, македонцы в Лиге Европы дважды "грохнули" "Фенербахче", один из двух сильнейших клубов Турции. Причем, дома просто без шансов. Но только если "Зенит" так же отнесется к македонской команде, как "Фенербахче", может что-то случиться", – цитирует Андреева "Матч ТВ".
Теги: Андреев Зенит
Сегодня, 01:44
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№2 Написал: август самсонов (Сегодня, 01:54) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://crl.li/gi
Регистрация: 13.09.2017
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Андреев типа чудны(о)й мужичила...
- бюджет, конечно, нужно увеличивать... О чем тут говорить-то, млять rage


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