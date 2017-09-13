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"Локомотив" не подтвердил информацию о том, что болельщиков клуба не пустили в Данию

Информация о том, что полиция Дании не пустила в страну некоторых болельщиков "Локомотива", пока не находит подтверждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что полиция Дании прямо на выходе из самолета проверяла паспорта прилетевших поддержать "Локомотив" в матче Лиги Европы с "Копенгагеном" болельщиков, некоторым из которых было отказано во въезде в страну.

"На данный момент эти сведения не находят подтверждения", - сказали в пресс-службе клуба.

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет 14 сентября на стадионе "Паркен" в Копенгагене.
Теги: Локомотив
Вчера, 23:28
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