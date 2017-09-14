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"Зенит": попасть на гостевой матч с "Вардаром" напрямую будет невозможно

"Зенит" обратился к болельщикам, планирующим посетить матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" в Скопье.

"Все болельщики, которые планируют посетить гостевую трибуну арены, обязательно должны пройти через точку сбора, расположенную на площади у отеля Stone Bridge. Там же будет расположена билетная касса. Точка сбора закроется в 19:30 по местному времени. Служба безопасности сине-бело-голубых предупреждает, что посещение места сбора на площади обязательно – попасть на стадион напрямую будет невозможно", – говорится в обращении на официальном сайте "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 02:09
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