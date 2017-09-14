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Юрий Семин: может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Копенгагена" сказал, что все его подопечные, прилетевшие в Данию, готовы выйти на поле.

– Игорь Денисов получил удар в колено в концовке матча с "Ахматом". Каково его состояние?

– Все приехали, все готовятся. После тренировки примем решение касательно каждого игрока. Все живы-здоровы, после прошедшего матча все в полном здравии.

– Букмекеры отдают небольшое предпочтение "Копенгагену". Согласны с ними?

– Международный опыт "Копенгагена", безусловно, выше. "Локомотив" давно не участвовал в еврокубках. Но два наших клуба выигрывали Лигу Европы, и мы чувствуем большую ответственность перед этим матчем. Может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену".

"Матч ТВ"
Теги: Семин Локомотив Копенгаген
Сегодня, 02:27
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