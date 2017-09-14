Юрий Семин: может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Копенгагена" сказал, что все его подопечные, прилетевшие в Данию, готовы выйти на поле.– Все приехали, все готовятся. После тренировки примем решение касательно каждого игрока. Все живы-здоровы, после прошедшего матча все в полном здравии.– Международный опыт "Копенгагена", безусловно, выше. "Локомотив" давно не участвовал в еврокубках. Но два наших клуба выигрывали Лигу Европы, и мы чувствуем большую ответственность перед этим матчем. Может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену".