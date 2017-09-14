Алексей Миранчук: выделять у соперника никого не буду

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук за день до игры с "Копенгагеном" в рамках Лиги Европы не стал никого персонально выделять в составе датчан.– Мы любим быстрый футбол. Поле будет дополнительно полито, так что проблем не станет. У стадиона раздвижная крыша, и тут уже хозяева будут принимать решение, отталкиваясь от погоды.– Не смотрел, но помню, что проиграл "Рубин" и в концовке Н’Дойе забил.– Выделять у соперника никого не буду. Мы отталкиваемся от своей игры. Датчане любят борьбу. Но мы постарались разобрать соперника и будем стараться противопоставить ему что-то свое.