Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Булыкин: против "Копенгагена", считаю, шансы у "Локомотива" достаточно неплохие

Бывший форвард Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за "Локомотив", надеется, что футболисты красно-зеленых с первых минут включатся в игру против "Копенгагена", которая пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы.

– Надеюсь, ребята включатся в игру сразу же, как только отыграет гимн Лиги Европы. Против "Копенгагена", считаю, шансы у "Локомотива" достаточно неплохие.

– Как вам дебют Эдера, чего ждать от него в матче против "Копенгагена"?

– Для нападающего главное забивать. Я не знаю, как он тренируется, как с ним общается Юрий Палыч (Семин – Прим.). Многое будет зависеть от доверия тренера.

"Матч ТВ"
Теги: Булыкин Локомотив Копенгаген
Сегодня, 06:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.