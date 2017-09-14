Дмитрий Булыкин: против "Копенгагена", считаю, шансы у "Локомотива" достаточно неплохие

Бывший форвард Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за "Локомотив", надеется, что футболисты красно-зеленых с первых минут включатся в игру против "Копенгагена", которая пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы.– Надеюсь, ребята включатся в игру сразу же, как только отыграет гимн Лиги Европы. Против "Копенгагена", считаю, шансы у "Локомотива" достаточно неплохие.– Для нападающего главное забивать. Я не знаю, как он тренируется, как с ним общается Юрий Палыч (Семин – Прим.). Многое будет зависеть от доверия тренера.