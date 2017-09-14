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Сегодня в Македонии "Зенит" поддержат 250 болельщиков

На матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Вардар" – "Зенит" петербургскую команду поддержат 250 болельщиков, сообщает "Матч ТВ".

Домашний стадион македонского клуба вмещает 36?400 зрителей.
Теги: Зенит
Сегодня, 16:15
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