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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Защитник "Вардара": в футбол играют не имена и деньги
Защитник "Вардара" Евгений Новак в преддверии матча с "Зенитом" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы поделился мнением о сопернике.
"Мы играем на три фронта, и в Лиге Европы считаемся аутсайдером, всё-таки дебютанты. Но проигрываем только на бумаге, в стоимости игроков. Мы были аутсайдерами и перед "Фенербахче", но, как видите, в футбол играют не имена и деньги. Что касается стиля, то я читал интервью Манчини, где он сказал, что "Вардар" хорошо обороняется и выходит в контратаки. Не удивлю, сказав, что мы играем от своих ворот. Наша оборона это не только четыре защитника, команда полностью отрабатывает сзади. Недавно у нас сменился главный тренер, но схема осталась прежней — 4-2-3-1. Просто требования изменились: тренировки стали интенсивнее.
Что касается "Зенита", то там много индивидуально сильных игроков. Тот же Кокорин сейчас в хорошей форме. Не знаю, почему не играет Дзюба, считаю его очень сильным нападающим. Знаю, что вся игра "Зенита" идёт через Паредеса. Хорошо, что его и Шатова сегодня не будет", — цитирует Новака "Чемпионат.сом".
"Мы играем на три фронта, и в Лиге Европы считаемся аутсайдером, всё-таки дебютанты. Но проигрываем только на бумаге, в стоимости игроков. Мы были аутсайдерами и перед "Фенербахче", но, как видите, в футбол играют не имена и деньги. Что касается стиля, то я читал интервью Манчини, где он сказал, что "Вардар" хорошо обороняется и выходит в контратаки. Не удивлю, сказав, что мы играем от своих ворот. Наша оборона это не только четыре защитника, команда полностью отрабатывает сзади. Недавно у нас сменился главный тренер, но схема осталась прежней — 4-2-3-1. Просто требования изменились: тренировки стали интенсивнее.
Что касается "Зенита", то там много индивидуально сильных игроков. Тот же Кокорин сейчас в хорошей форме. Не знаю, почему не играет Дзюба, считаю его очень сильным нападающим. Знаю, что вся игра "Зенита" идёт через Паредеса. Хорошо, что его и Шатова сегодня не будет", — цитирует Новака "Чемпионат.сом".
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