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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Лепёхин: "Зенит" - фаворит не только своей группы, но и Лиги Европы
Бывший защитник "Зенита" Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда сегодня сыграет в Македонии с местным "Вардаром".
"Уверен, что "Зенит" достойно настроен на "Вардар". Македонские футболисты выбили турецкий "Фенербахче" из квалификации Лиги Европы, поэтому команда способна преподнести сюрприз. В целом, все соперники у подопечных Роберто Манчини не простые. Слабых клубов в еврокубках просто не бывает, поэтому уровень всех команд достаточно высок.
Но не стоит забывать, что "Зенит" - фаворит не только своей группы, но и Лиги Европы. Питерцы готовы побороться за трофей. Они знают, что такое побеждать в Европе. Команда обладает и приличным составом, и сильным тренером. К сожалению, не всё всегда решают футболисты на поле, поэтому фавориты часто не добиваются успеха.
Мой прогноз: победа "Зенита" 2:0. Кокорин набрал хорошую форму по ходу этого сезона, поэтому обязан огорчить команду из Македонии", - цитирует Лепёхина "Чемпионат.сом".
"Уверен, что "Зенит" достойно настроен на "Вардар". Македонские футболисты выбили турецкий "Фенербахче" из квалификации Лиги Европы, поэтому команда способна преподнести сюрприз. В целом, все соперники у подопечных Роберто Манчини не простые. Слабых клубов в еврокубках просто не бывает, поэтому уровень всех команд достаточно высок.
Но не стоит забывать, что "Зенит" - фаворит не только своей группы, но и Лиги Европы. Питерцы готовы побороться за трофей. Они знают, что такое побеждать в Европе. Команда обладает и приличным составом, и сильным тренером. К сожалению, не всё всегда решают футболисты на поле, поэтому фавориты часто не добиваются успеха.
Мой прогноз: победа "Зенита" 2:0. Кокорин набрал хорошую форму по ходу этого сезона, поэтому обязан огорчить команду из Македонии", - цитирует Лепёхина "Чемпионат.сом".
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