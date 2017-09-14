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Константин Лепёхин: "Зенит" - фаворит не только своей группы, но и Лиги Европы

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда сегодня сыграет в Македонии с местным "Вардаром".

"Уверен, что "Зенит" достойно настроен на "Вардар". Македонские футболисты выбили турецкий "Фенербахче" из квалификации Лиги Европы, поэтому команда способна преподнести сюрприз. В целом, все соперники у подопечных Роберто Манчини не простые. Слабых клубов в еврокубках просто не бывает, поэтому уровень всех команд достаточно высок.

Но не стоит забывать, что "Зенит" - фаворит не только своей группы, но и Лиги Европы. Питерцы готовы побороться за трофей. Они знают, что такое побеждать в Европе. Команда обладает и приличным составом, и сильным тренером. К сожалению, не всё всегда решают футболисты на поле, поэтому фавориты часто не добиваются успеха.

Мой прогноз: победа "Зенита" 2:0. Кокорин набрал хорошую форму по ходу этого сезона, поэтому обязан огорчить команду из Македонии", - цитирует Лепёхина "Чемпионат.сом".
Теги: Лепехин Зенит
Сегодня, 18:43
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15
(1)
№15 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
свежее поколение специалистов епанатов,
баклвны куле)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№14 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Фонтанка
У тебя , свинья , всё закончится на Севильи , глор дубовый.

вот тебя таращит smile
Регистрация: 9.03.2017
№13 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Сибирячок



" - Какая гнусная рожа ! " (с)


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- Я начинаю задаваться вопросами: почему к нам не едут "Битлз"? ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Хитрый Лис
У Зенита самый высокий еврокубковый рейтинг среди всех участников ЛЕ. Само собой Зенит фаворит. Что, конечно, еще ничего не гарантирует.

А когда в ЛЕ придут чемпионы из ЛЧ, то рейтинг Синита сразу упадёт, как и шансы.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Что касается зенита до все закончится как обычно

У тебя , свинья , всё закончится на Севильи , глор дубовый.


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- Я начинаю задаваться вопросами: почему к нам не едут "Битлз"? ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
У Зенита самый высокий еврокубковый рейтинг среди всех участников ЛЕ. Само собой Зенит фаворит. Что, конечно, еще ничего не гарантирует.

судя по последним играм ниразу не фаворит...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 19:20) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Угу,просирая Йегудам и Утрехтам...
Регистрация: 1.12.2014
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:10) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
Лепехин вы своим лепетом рассмешили до слез какой на х-н Зенит фаворит он из группы то не выйдет фавориты Арсенал Милан Эвертон может еще кто из ЛЧ вылетят но только не Зенит у которого и игры нет и игроков достойных
адекватность твоя, как болельщика зашкаливает blush
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 19:01) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Главным фаворитом будет Тотэнхэм или Боруссия.У Милана игры ноль ещё,его не отнесу к фаворитам.Да и Арсенал тоже,давно скатился уже к середнякам.А вот Соьедад как раз и отнесу ко второму фавориту.
Регистрация: 28.12.2012
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Kolpino2
Боюсь, после того, как ЛЕ стала проходкой в ЛЧ, у российских команд попросту не стало шансов выиграть ее, каким бы составом наши команды не обладали. Голодная дворняга всегда победит сытого бульдога.

и правильно сделали что ввели такие дополнения,а то дубли Пармы и Астон Виллы некоторые обыграли а потом пятками в грудь себя били какие мы молодцы

Что касается зенита до все закончится как обычно на первом крепком европейском середняке
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 18:56) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
smile Лепехин вы своим лепетом рассмешили до слез какой на х-н Зенит фаворит он из группы то не выйдет фавориты Арсенал Милан Эвертон может еще кто из ЛЧ вылетят но только не Зенит у которого и игры нет и игроков достойных
Регистрация: 20.10.2011
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51) #
  • -2
  •  (4)

Боюсь, после того, как ЛЕ стала проходкой в ЛЧ, у российских команд попросту не стало шансов выиграть ее, каким бы составом наши команды не обладали. Голодная дворняга всегда победит сытого бульдога.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
У Зенита самый высокий еврокубковый рейтинг среди всех участников ЛЕ. Само собой Зенит фаворит. Что, конечно, еще ничего не гарантирует.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Я не уверен что он фаворит даже своей группы.У Сосьедада сильней и сыгранней состав чем У Зенита.Они щас в полном порядке,и идут у себя в чемпионате на первом месте вместе с Барселоной.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (3)

Сколько их . Но нас больше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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