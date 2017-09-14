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Владислав Радимов: очень хочется, чтобы "Зенит" начал Лигу Европы с победы

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от стартового матча петербургской команды на групповом этапе Лиги Европы.

"Очень хочется, чтобы "Зенит" выиграл, начав выступление в групповом этапе с победы. В турнире это стратегически важно. Нужен хороший задел. Другое дело, что я не могу ничего сказать про силу "Вардара". Поскольку этот чемпионат у нас не показывают, за ним не следишь и не знаешь ничего.

Думаю, тренерский штаб соперника изучил и подготовил команду так, как надо. Продолжит ли Александр Кокорин показывать хороший результат? Хочется, чтобы было так", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Зенит
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