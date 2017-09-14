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Илья Геркус: ничья с такой сильной командой, как "Копенгаген", - это неплохо

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ничейный результат матча с "Копенгагеном" (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"Ничья с такой сильной командой, как "Копенгаген", - это неплохо. Какие впечатления оставил матч? Смешанные", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".

В следующем туре группового этапа Лиги Европы "Локомотив" в Москве сыграет с чешским "Фаставом" (28 сентября).
Теги: Геркус Локомотив Копенгаген
Сегодня, 22:15
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№3 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:24) #
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  •  (5)

ооо, Карерра дубль два... спуляли ничейку с днищем и довольны
Регистрация: 26.03.2015
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (3)
online

а вы бы Палыча не старались выжить и хоть пару игроков приличных бы взяли, глядишь, и чуЙств смешанных бы не было. Но что уже сейчас о этом говорить, Палыч и с такой скамейкой вас умывает smile


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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:22) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное що не пожарили в обороне и не привозили себе мячи. В Обороне сыграли строго и прагматично!!! Нормально!!!
Регистрация: 18.03.2012
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