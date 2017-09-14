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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: ничья с такой сильной командой, как "Копенгаген", - это неплохо
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ничейный результат матча с "Копенгагеном" (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
"Ничья с такой сильной командой, как "Копенгаген", - это неплохо. Какие впечатления оставил матч? Смешанные", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
В следующем туре группового этапа Лиги Европы "Локомотив" в Москве сыграет с чешским "Фаставом" (28 сентября).
"Ничья с такой сильной командой, как "Копенгаген", - это неплохо. Какие впечатления оставил матч? Смешанные", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
В следующем туре группового этапа Лиги Европы "Локомотив" в Москве сыграет с чешским "Фаставом" (28 сентября).
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