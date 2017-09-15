Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гилерме: в последний раз так свистели со "Спартаком"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме подвел итоги матча с "Копенгагеном" (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Ничья на выезде с хорошей командой - это неплохой результат. Игра получилась сложной и равной.

- Показалось, что во втором тайме "Локомотив" подсел.

- Просто "Копенгаген" играл дома и во втором тайме пошел вперед. Датчане высоко прессинговали и отбирали мяч. Отсюда и впечатление, что мы подсели. Команда в хорошей форме.

- В концовке игры тянули время?

- Я бы не сказал. После 85-й минуты нужно не суетиться, а успокоить игру. Обычный эпизод.

- Болельщики очень громко свистели.

- Да, наверное такой свист в последний раз был в матче со "Спартаком".

- Сам доволен игрой "Локомотива"?

- Мне не понравилось, что слишком мало владели мячом. Ну а результат неплохой.

ФК "Локомотив"
Теги: Гильерме Копенгаген Локомотив Спартак
Сегодня, 00:16
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: sanya (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак всегда свистит, там говорить не о чем, один свист и хрюканье
Регистрация: 29.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.