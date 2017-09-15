Гилерме: в последний раз так свистели со "Спартаком"

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме подвел итоги матча с "Копенгагеном" (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.- Ничья на выезде с хорошей командой - это неплохой результат. Игра получилась сложной и равной.- Просто "Копенгаген" играл дома и во втором тайме пошел вперед. Датчане высоко прессинговали и отбирали мяч. Отсюда и впечатление, что мы подсели. Команда в хорошей форме.- Я бы не сказал. После 85-й минуты нужно не суетиться, а успокоить игру. Обычный эпизод.- Да, наверное такой свист в последний раз был в матче со "Спартаком".- Мне не понравилось, что слишком мало владели мячом. Ну а результат неплохой.