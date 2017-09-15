Роберто Манчини: мы показали отличную игру

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о разгроме "Вардара" (5:0) в выездном матче Лиги Европы.— На мой взгляд мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.— Нет, я такого не ожидал. Хочу подчеркнуть, что "Вардар" остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперникам, в частности, с "Фенербахче", где они сыграли очень хорошо. Несмотря на сегодняшнее поражение, "Вардар" остается сильным соперником, который еще может показать себя.— Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали.— Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание.