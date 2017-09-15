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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Роберто Манчини: мы показали отличную игру
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о разгроме "Вардара" (5:0) в выездном матче Лиги Европы.
— На мой взгляд мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.
— Вы ожидали, что все именно так сложится? Был ли соперник слабым или "Зенит" так хорошо сыграл?
— Нет, я такого не ожидал. Хочу подчеркнуть, что "Вардар" остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперникам, в частности, с "Фенербахче", где они сыграли очень хорошо. Несмотря на сегодняшнее поражение, "Вардар" остается сильным соперником, который еще может показать себя.
— Кого вы могли бы отметить в своей команде?
— Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали.
— Что важнее — победа в Лиге Европы или в чемпионате России?
— Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание.
ФК "Зенит"
— На мой взгляд мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.
— Вы ожидали, что все именно так сложится? Был ли соперник слабым или "Зенит" так хорошо сыграл?
— Нет, я такого не ожидал. Хочу подчеркнуть, что "Вардар" остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперникам, в частности, с "Фенербахче", где они сыграли очень хорошо. Несмотря на сегодняшнее поражение, "Вардар" остается сильным соперником, который еще может показать себя.
— Кого вы могли бы отметить в своей команде?
— Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали.
— Что важнее — победа в Лиге Европы или в чемпионате России?
— Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание.
ФК "Зенит"
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