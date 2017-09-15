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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: меня рано сравнивать с Месси
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Вардаром" в матче группового турнира Лиги Европы.
"Как раз недавно спрашивали, почему "Зенит" не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять. Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч. Не знаю, почему расклеился "Вардар". В играх с "Фенербахче" они выглядели очень серьезной командой. Что случилось с ними сегодня – не знаю.
Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.
Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой", - цитирует Кокорина "Спорт-Экспресс".
"Как раз недавно спрашивали, почему "Зенит" не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять. Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч. Не знаю, почему расклеился "Вардар". В играх с "Фенербахче" они выглядели очень серьезной командой. Что случилось с ними сегодня – не знаю.
Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.
Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой", - цитирует Кокорина "Спорт-Экспресс".
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