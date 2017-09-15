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Александр Кокорин: меня рано сравнивать с Месси

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Вардаром" в матче группового турнира Лиги Европы.

"Как раз недавно спрашивали, почему "Зенит" не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять. Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч. Не знаю, почему расклеился "Вардар". В играх с "Фенербахче" они выглядели очень серьезной командой. Что случилось с ними сегодня – не знаю.

Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.

Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой", - цитирует Кокорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Месси Зенит
Сегодня, 01:20
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
да и с Месси меня сравнивать рано.

Неправильная постановка ответа, никогда нельзя сравнивать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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