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Анатолий Мещеряков: перед "Локомотивом" стоит задача выхода из группы, и она никуда не уходит

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном".

"На мой взгляд, главное — результат. Тем более, что это первая игра, да ещё и в гостях у самого сильного соперника в группе. Тут важно то, как начать. Не проиграть на поле противника — это не самый плохой вариант. Понятно, что все ожидали более открытой игры, но, думаю, мы её ещё увидим.

Не удалось забить, потому что команда определённое время не играла в Европе, давил результат и был какой-то мандраж. Но с каждой игрой он будет уменьшаться. Игру комментировать не хочу, как говорится, результат на табло. Принесли очко в копилку России с точки зрения рейтинга УЕФА.

Перед "Локомотивом" стоит задача выхода из группы, и она никуда не уходит", — цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
Теги: Мещеряков Локомотив Копенгаген
Сегодня, 02:04
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